Daniele Silvestri torna live e annuncia la notizia sui suoi social nel giorno di San Valentino, regalo per tutti i fan. In attesa del calendario completo, le prime due date svelate nel post sono il 28 luglio a Roma e il 29 agosto a Taormina. “Allora, vorrei dire agli amici presenti in questa foto che alla fine ho deciso: quest’estate suoniamo. E pure parecchio – scrive Daniele sotto la foto di un suo live – Poi capiamo meglio come, ma intanto appuntatevi qualche data: il 28 luglio suoniamo alla Cavea del Parco della Musica a Roma, il 29 agosto torniamo al Teatro Antico di Taormina. Cominciate a memorizzare queste. Buon San Valentino”.

ANSA