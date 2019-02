Tin Star, redenzione per Tim Roth

Il venerdì su Sky Atlantic la seconda stagione

Nel freddo paesaggio di Little Big Bear, cittadina incorniciata nelle Montagne Rocciose canadesi, continua la lotta del detective Jim Worth contro i suoi demoni e contro il suo inquietante e fuori controllo alter ego. Tutto quello che ama rischia ora di andare perduto nei nuovi episodi di Tin Star, produzione originale Sky creata da Rowan Joffé (The American, Before I Go to Sleep) che dopo il successo della prima stagione (è stata una delle serie più viste nel 2017) torna su Sky Atlantic venerdì 15febbraio alle 21.15 e sarà disponibile su Sky On Demand (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). Su Sky Box Sets è possibile recuperare tutti gli episodi già andati in onda. La storia riprende esattamente dal cliffhanger della prima stagione, con la neve che ricopre le Montagne Rocciose sporca del sangue di Jim (Tim Roth), ferito dalla figlia Anna (Abigail Laurie) in un vortice di rabbia dopo che il detective aveva consumato la sua vendetta colpendo il giovane Whitey.

Ansa