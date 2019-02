Ascolti tv, bene il match di “Champions League”

In prima serata su Rai1 il match di andata degli ottavi di finale di Champions League Ajax-Real Madrid ha conquistato 3 milioni 515 mila spettatori e il 13.8 di share. Buon esordio su Rai2 per la seconda stagione della fiction “La Porta Rossa” con 3 milioni 43 mila spettatori e il 12.5 di share. Su Rai3 “Chi l’ha Visto?”, di Federica Sciarelli, ha raggiunto il 10.2 di share e 2 milioni 242 mila.

Si conferma il risultato positivo nel preserale di Rai1 per “L’Eredità”, seguita da 5 milioni 455 mila spettatori con il 25.8 di share. In evidenza anche il daytime di Rai1 con “UnoMattina” che ha ottenuto il 18.1 di share e 1 milione 26 mila spettatori. Molto bene la seconda parte di “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, con 1 milione 247 mila spettatori e il 19.8 di share e “Vieni da me” con 1 milione 945 mila e il 13.5.

Da segnalare tra i canali digitali specializzati il risultato di Rai Yoyo che nella fascia oraria 7-9 è stato il quarto canale in assoluto con il 3.1 di share, mentre tra i programmi, sempre su Rai Yoyo, il cartone “44 Gatti” in onda slle 19.20 ha raggiunto 421 mila spettatori.

Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 38.1 di share e 9 milioni 935 mila spettatori e nell’intera giornata con 4 milioni 4 mila e il 37.3.