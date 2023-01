Ultimo annuncia l’uscita del nuovo album “Alba”

Il disco arriverà il 17 febbraio, dopo la sua partecipazione al Festival

Il nuovo album di Ultimo uscirà venerdì 17 febbraio “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Il cantautore, che per il momento ha conquistato già 55 dischi di platino e 18 dischi d’oro, sarà in gara con l’omonimo brano alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 7 all’11 febbraio.

L’ANNUNCIO – Prima dell’annuncio, Ultimo si era presentato sui social alla vigilia di Natale raccontando che la tracklist del disco era quasi chiusa e spiegando che le sensazioni provate con il nuovo “Alba” le aveva vissute soltanto con un lavoro precedente.

IL PROSSIMO TOUR – Il cantautore tornerà dal vivo a luglio con il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti. La tournée, per la quale sono già stati venduti oltre 250mila biglietti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio. A luglio 2022 si è concluso allo stadio San Siro di Milano il suo tour che, partendo da Bibione e passando per il Circo Massimo di Roma, ha incontrato il suo pubblico in ben 15 date, quasi tutte esaurite: il cantautore romano ha venduto ben 600mila biglietti ed è diventato il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi.

Sui social, Ultimo avevo poi dato appuntamento ai fan al 2023: “I concerti sono il senso della mia vita e il palco è la mia vera casa. Finché voi sarete lì sotto a emozionarvi insieme a me, io non smetterò mai di fare concerti. Potete trovare rifugio nelle mie canzoni, rinchiudervi dentro le mie parole, e nonostante io sia sommerso di messaggi in cui scrivete ‘mi hai salvato’, la verità è che siete voi ad aver salvato me. Ci vediamo l’anno prossimo… nuovi stadi, nuovo amore… nuova musica”.