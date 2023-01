Lisa Marie Presley e i suoi 2 mariti famosi, sposata con Michael Jackson e Nicolas Cage

Dopo aver appreso della sua morte l’attore di Face/Off ricorda l’ex moglie con affetto

Lisa Marie Presley, morta stroncata da un infarto a 54 anni, ha avuto, lungo la sua breve vita, ben due mariti famosi. Il 26 maggio 1994 sposò Michael Jackson, ma il matrimonio fu pesantemente criticato dai media e durò poco più di due anni: divorziarono il 20 agosto 1996. Il 31 luglio 2002 conobbe ad una festa l’attore Nicolas Cage; i due si sposarono il 10 agosto 2002 e divorziarono il 26 maggio 2004.

“Questa è una notizia devastante. Lisa ha avuto la più grande risata di chiunque abbia mai incontrato. Ha illuminato ogni stanza e ho il cuore spezzato. Trovo un po’ di conforto nel credere che si sia riunita con suo figlio Benjamin”, ha detto Nicola Cage, dopo aver appreso della scomparsa della ex moglie, in una dichiarazione a The Hollywood Reporter.

I due non hanno avuto figli, ma Cage aveva accolto i suoi due bambini avuti dal precedente marito.

La Presley era stata infatti sposata con Danny Keough, conosciuto alla Scientology School, di cui fu seguace per un breve periodo, dal 1988 al 1994. Insieme ebbero due figli: Danielle Riley (29 maggio 1989) e Benjamin Storm (21 ottobre 1992 – morto suicida il 12 luglio 2020).

Il 26 maggio 1994 Lisa sposò Michael Jackson in una cerimonia privata a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, ma le nozze furono rese note solo ad agosto, quando la Presley confermò il matrimonio avvenuto nel maggio 1994 e disse di aver preso il cognome di Jackson. Un matrimonio molto discusso e che fece subito notizia, ma che durò solo due anni.

Due personaggi controversi, uniti da un passato difficile, riuscirono però a scambiarsi tanto amore. Lisa appare anche nel video del brano “You are not alone” mentre i due si scambiano baci e abbracci. La clip fece scalpore per le sue scene di nudo, ma fu un grande successo. I due divorziarono il 20 agosto 1996. Tuttavia, Michael e Lisa continuarono a frequentarsi fino al febbraio del 1998.



Nel 2010 la Presley ha rivelato in un’intervista a Oprah Winfrey nel 2010 perché decise di non avere figli con Michael Jackson, sebbene dopo aver iniziato la loro vita insieme, avevano deciso di espandere la propria famiglia. Jackson desiderava ardentemente che avessero figli insieme, ma proprio durante gli anni in cui i due furono sposati su Jackson cominciarono a piombare le accuse di molestie e la Presley apprese dei problemi del marito con l’abuso di sostanze e cominciò a preoccuparsi per il loro futuro, al punto che nel gennaio del 1996 chiese il divorzio. I due provarono più volte a rilanciare la loro relazione senza più riuscirci.

Due mesi dopo il loro divorzio, l’ex infermiera di Jackson, Debbie Rowe, rimase incinta del loro primo figlio, Prince.