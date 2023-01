Kanye West, nozze in gran segreto con la sua collaboratrice?

Il rapper paparazzato con la fede al dito: secondo indiscrezioni avrebbe sposato la designer Bianca Censori

Colpo di scena clamoroso nella vita sentimentale di Kanye West. Il rapper si è finalmente messo l’anima in pace dopo la turbolenta fine del matrimonio con Kim Kardashian e, secondo il magazine TMZ, il rapper si sarebbe sposato in gran segreto con Bianca Censori, una designer e sua stretta collaboratrice. I due erano stati avvistati insieme al ristorante in atteggiamento complice come una perfetta coppia di sposini.

Le nozze segrete – Una fonte vicina alla coppia pare abbia confidato a TMZ che Kanye West e Bianca Censori avrebbero celebrato una cerimonia di nozze, anche se poi il matrimonio non è stato registrato. Avvistati a Beverly Hills, i due però hanno sfoggiato all’anulare sinistro un anello, simbolo della promessa di amore eterno che si sono scambiati. Il rapper, che qualche tempo fa ha cambiato legalmente il suo nome Ye, ha dedicato alla sua nuova fiamma anche una canzone, dal titolo “Censori Overload”.

Chi è Bianca Censori – Il rapporto tra Kanye West e Bianca Censori è di lunga data, anche se fino a qualche tempo fa sembrava fosse solo professionale. Lei è una fashion designer che da anni collabora con il marchio di abbigliamento sportivo di Ye. Dal lavoro all’amore il passo è stato breve e, paparazzati al ristorante con la fede al dito, sembrano una coppia affiatatissima.

Un periodo turbolento – Le nozze con Bianca Censori arrivano al culmine di un periodo turbolento per Kanye West. Su Twitter ha pubblicato alcuni post razzisti e antisemiti che l’hanno catapultato al centro delle polemiche. Il rapper è stato scaricato dai brand di cui era testimonial e anche i suoi avvocati hanno tagliato i rapporti. Lui, per tutta risposta, è sparito dalla circolazione e per alcune settimane è rimasto irraggiungibile. Sembra che non si sia fatto vivo con i quattro figli avuti da Kim Kardashian nemmeno per Natale e Capodanno. Sarà stato troppo impegnato a festeggiare le nozze con Bianca Censori?

Il divorzio da Kim Kardashian – Il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian è diventato ufficiale a novembre quando è stato raggiunto un accordo milionario. Dopo nove anni d’amore (di cui 7 di matrimonio) e 4 figli (North, Saint, Chicago e Psalm), la star del reality e il rapper hanno annunciato la separazione nel febbraio 2021, dopo un periodo molto complicato tra loro. Dopo l’addio lei è stata legata per qualche mese a Pete Davidson e lui ha avuto un flirt con Irina Shayk e una relazione con Julia Fox. Ora con Bianca Censori pare abbia trovato la persona giusta per ricominciare.