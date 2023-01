Harry e Meghan, aria di crisi? Per una lite furiosa interviene la polizia

Escluso dalla famiglia reale (non lo vogliono all’incoronazione di Re Carlo), non trova pace nemmeno in casa con la duchessa di Sussex

Come se non bastasse “Spare”, per il principe Harry e Meghan un’altra valanga di guai in arrivo. Dopo l’indiscrezione reale secondo cui non sarebbe gradita la presenza dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio, un altro gossip travolge la coppia. Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell, i due avrebbero litigato furiosamente dopo l’uscita del libro bomba, tanto da richiedere l’intervento della polizia nella loro villa di Montecito. Non ci sono foto che documentino l’arrivo del 911 e nemmeno conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma in California si mormora.

Lite furiosa tra Harry e Meghan

Da tempo i tabloid scrivono di aria di divorzio in vista tra il principe Harry e Meghan Markle. Nonostante il blindatissimo accordo prematrimoniale, si dice che l’attrice americana stia preparando le carte per lasciare il secondogenito di Re Carlo. A supportare l’ipotesi, il nuovo pettegolezzo che travolge i duchi di Sussex. Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell, i due avrebbero litigato furiosamente dopo l’uscita del libro “Spare”. Quale sia il motivo della discussione accesa non è dato sapere, ma pare che a sedare la coppia sia dovuta intervenire una volante della polizia. Non ci sono foto che documentino l’accaduto e nemmeno conferme o smentite, ma qualcosa lascia supporre che la millantata serenità e tranquillità californiana di Harry e Meghan stia vacillando.

Harry non è benvenuto alla cerimonia di maggio

La notizia della lite di coppia arriva proprio quando dalla casa reale giunge l’indiscrezione secondo cui Re Carlo preferirebbe che il secondogenito e la moglie adducessero una qualunque scusa pur di non presentarsi alla cerimonia di incoronazione prevista a maggio. “Il principe Harry non sarebbe il benvenuto” si dice. E qualora dovesse tornare a Londra i membri della famiglia reale si guarderebbero bene dal rivolgergli la parola, timorosi di finire in un secondo volume autobiografico. Insomma, per gli inglesi il principe fratello di William farebbe bene a stare alla larga da Buckingham Palace. Certo che se anche in California le cose non vanno poi così bene, Harry resterebbe proprio spiazzato.

Gli episodi più scottanti del libro

Il secondogenito di Re Carlo forse si sarebbe dovuto aspettare una reazione dura della Corona dopo l’uscita della sua autobiografia. Il principe Harry ha sparato a zero contro tutti, rivelando dettagli personali e indiscrezioni che nessuno si aspettava avrebbe messo in un libro. Tra gli episodi di cui più si discute ci sono lo scontro fisico tra fratelli, la richiesta dei due al padre di non sposare Camilla, l’uso di cocaina in gioventù, l’uccisione di 25 persone in Afghanistan, la morte della madre Lady Diana, la responsabilità dei principi di Galles nello scandalo dell’uniforme nazista, la lite tra Meghan e Kate. Harry non ha freni e parla perfino del “frost penis” durante il viaggio al Polo Nord.

Spare in testa alle vendite, ma che prezzo!

Il libro di Harry “Spare” ha scalato tutte le classifiche di vendita ed è andato a ruba sin dal primo giorno in libreria. In tutto il mondo ci si accaparra una copia dell’autobiografia in cui si snocciolano gli scandali reale inglesi. Il guadagno è alto, ma che prezzo pagherà Harry per questo libro? Il principe ha detto di rivolere indietro suo padre e suo fratello, di volersi riconciliare con loro, ma certo dopo queste rivelazioni sarà difficile trovare un punto d’incontro. Re Carlo ha mantenuto contegno e riserbo scegliendo la linea del silenzio, ma pare che William nonostante il suo proverbiale ritegno sia sul punto di sbottare. Come potranno ricucire i rapporti ora? I membri reali non vogliono nemmeno parlare con lui, con la paura di finire nella prossima autobiografia o serie tv. Ma se Buckingham Palace gli ha chiuso le porte in faccia, nemmeno Meghan Markle pare possa essere schierata al suo fianco sempre e per sempre. Le voci di una lite tra i Sussex fa scricchiolare perfino la coppia. Colpa ancora di “Spare”?