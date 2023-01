Stasera in prima serata su Canale 5 in onda il secondo appuntamento con il people show di Maria De Filippi

A “C’è posta per te” lacrime e risate con Luca Argentero e Charles Leclerc. Sabato 14 gennaio in prima serata su Canale5 secondo appuntamento con il people show di Maria De Filippi. In studio coinvolti in due bellissime sorprese l’amatissimo attore e il pilota di Formula 1.

La seconda puntata – Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Charles Leclerc e Luca Argentero sono coinvolti in due bellissime sorprese chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari. Il campione di Formula 1 e l’attore svestono i loro panni artistici e professionali per mettere in gioco la loro umanità e i loro sentimenti. A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Esordio eccellente – Eccellente esordio di stagione per “C’è Posta per Te” che con la puntata di sabato 7 gennaio ha segnato una share del 30.2% pari a 4 milioni 898 mila telespettatori (sul target commerciale 15-64 anni dato record del 32.96% di share).