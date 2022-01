The Northman, il trailer italiano del film All Stars di Robert Eggers

Le immagini in anteprima dell’epopea vichinga con Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman rivelano tutta l’ambizione e la visione di autore del giovane regista statunitense

Tra i film più attesi della stagione, The Northman farà il suo debutto nelle sale italiane solo il prossimo 28 aprile ma in rete e tra gli addetti ai lavori c’è già chi scommette sulla piena riuscita dell’ultima fatica di Robert Eggers, stimato autore di The Lighthouse e The Witch, pellicole apprezzate sia dalla critica che dal pubblico. Il trailer in italiano, ora disponibile, offre anche al pubblico di casa nostra un’anteprima delle atmosfere cupe e cariche di violenza e tensione del film con Alexander Skarsgård.



LA TRAMA DI THE NORTHMAN



Un regno da difendere, l’ambivalenza dei legami familiari, un’esistenza spesa a inseguire la vendetta per riscattare la propria vita e quella degli affetti più preziosi: questi gli elementi che compongono l’ossatura di The Northman, un film solido fin dalle prime immagini che certamente non deluderà gli appassionati di storie ambientate in un passato mitico e ancestrale e che si avvale di uno scenario di una suggestione incomparabile. Alexander Skarsgård è un principe vichingo ossessionato dalla vendetta per l’uccisione di suo padre, re Aurvandil interpretato da Ethan Hawke: il suo risentimento è tutto per lo zio che ha compiuto il delitto per ottenere il regno. Nel cast All Star del lungometraggio, il premio Oscar Nicole Kidman, nelle vesti della regina Gudrún, William Defoe, Anya Taylor-Joy e l’artista musicale Björk, nuovamente prestata al cinema dopo le sue precedenti apparizioni di successo e qui interprete dell’affascinante personaggio della strega slava, anch’essa presente nel trailer.



UNA NUOVA SFIDA PER ROBERT EGGERS

Eggers ha scelto di riunire per questa nuova pellicola i professionisti che avevano contribuito all’estetica molto curata dei film precedenti: Louise Ford è stata richiamata a occuparsi del montaggio, mentre Jarin Blaschke è nuovamente responsabile della fotografia dopo l’esperienza di The Lighthouse che si è distinto agli Oscar e al settantaduesimo Festival di Cannes proprio per il raffinato uso del bianco e nero, espressione visiva perfetta per una storia claustrofobica e cupa anche nelle sue sequenze diurne. La sceneggiatura di The Northman è stata scritta dallo stesso Eggers con la collaborazione del poeta e autore islandese Sjón che è noto al pubblico proprio per la sua collaborazione di vecchia data con Björk.

Film ambizioso, certamente non semplice da realizzare, anche a causa della pandemia di Covid, The Northman rappresenta una grande sfida per Eggers, regista classe 1983, chiamato a confermare la sua posizione di nuova voce d’autore dopo l’apprezzamento ottenuto con i lavori precedenti, tra cui il Premio Sutherland per la migliore opera prima al London Film Festival per The Witch e le molte candidature alle kermesse più prestigiose del settore conseguite per The Lighthouse.