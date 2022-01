Film stasera in TV da non perdere venerdì 14 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 14 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Vault, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chazz Palminteri e Don Johnson in un thriller tratto da una storia vera. Due rapinatori cercano di rubare soldi alla mafia.





Pressure, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller ambientato nella profondità degli abissi. Quattro sommozzatori restano intrappolati in fondo all’oceano e iniziano una dura lotta per la sopravvivenza.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’olio di Lorenzo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Susan Sarandon e Nick Nolte in un biopic. I genitori di un bambino affetto da una rara malattia degenerativa studiano un brevetto per frenarla.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Scialla! (Stai sereno), ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia generazione con Fabrizio Bentivoglio. Un professore scopre che lo studente a cui dà lezioni private è in realtà suo figlio.

Quel momento imbarazzante, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Divertente commedia con Zac Efron. Tre amici fanno un patto per rimanere single ma cederanno alle tentazioni.

I delitti del BarLume, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Il tuo ex non muore mai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Mila Kunis in una commedia d’azione. Due amiche vengono coinvolte in un intrigo internazionale da uno degli ex, un agente CIA.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter

Sesto capitolo della saga di Harry Potter, con forze oscure che minacciano il mondo dei babbani.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio al centro della Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser nel remake di un film degli anni ’50. Tre esploratori si avventurano nella superficie terrestre.

Il primo cavaliere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sean Connery e Richard Gere in un film medievale. Re Artù vuole che Lancillotto salvi la sua promessa sposa Ginevra.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

La terra dei figli, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film tratto da una graphic novel di Gipi. Un ragazzo analfabeta si mette alla ricerca di qualcuno che possa leggergli il diario del padre.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Il complotto contro l’America, ore 21:20 su Rai 3

Serie TV con John Turturro e Winona Ryder. Come sarebbe stata l’America se le elezioni del 1940 fossero state vinte da un populista xenofobo?

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

I mercenari 3, ore 21:20 su Italia 1

Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.