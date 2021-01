Adriana Volpe sola al comando di Ogni Mattina, cast e formula rinnovata: l’addio di Alessio Viola

Adriana Volpe torna con Ogni Mattina il 18 gennaio con una formula rinnovata. La conduttrice sarà sola al timone del contenitore che ogni mattina va in onda su Tv8 alle 9.45 dal lunedì al venerdì. Il morning show riprende dopo la lunga pausa natalizia e l’incorona regina indiscussa. Tanti gli ospiti e gli inviati, ma non ci sarà Alessio Viola, mentre sembra confermato Giovanni Ciacci con le sue immancabili pagelle. Il programma è stato rivisitato in una chiave più leggera senza l’informazione e l’approfondimento di Alessio Viola. Ci saranno nuove rubriche con Lorenzo Farina, che si occuperà dei social come ha fatto per Caterina Balivo a Vieni da me, Paolo Quaranta, la scrittrice Chiara Moscardelli e Cristiano Pasca, che ha fatto parte del cast de Le Iene. Nel cast anche Lorenzo Campagnari, autore di X Factor, ed Annie Mazzola. Molta attenzione al benessere, al mondo afroitaliano e spazi destinati a Don David Maria Riboldi, Don Ernesto Piraino e alla genderqueer Stephanie Glitter. Gag comiche da I Sansoni, mentre la iena e conduttore radiofonico Mitch si cimenterà in scherzi telefonici e candid camera. Confermati infine gli inviati, con Daniele Piervincenzi che continuerà a raccontare l’Italia attraverso le sue inchieste, così come Luca Calvani e Fabio Persico.

