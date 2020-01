Selena Gomez riappare chic e vintage dopo il periodo di crisi

La cantante si è presa la sua rivincita con il nuovo album “Rare”

Si è aperto un nuovo capitolo nella vita di Selena Gomez, dopo un periodo non facile. A segnare la svolta il suo disco di inediti “Rare” (uscito il 10 gennaio dopo quattro anni di silenzio) e il look sbarazzino ispirato agli Anni Sessanta, che ha subito ricevuto l’approvazione dei fan. Justin Bieber è solo un ricordo ormai e Selena riesce a condividere con la nuova signora Bibier perfino le amiche.



Sono stati quattro anni difficili per Selena, che ha dovuto combattere contro i problemi di salute, affrontare la separazione dal fidanzato storico Justin Bieber e vederlo convolare a nozze con la top Hailey Baldwin. Inevitabile che tutta questa sofferenza sia confluita in “Rare”, con molti brani dedicati al suo amore passato. La Gomez ha però ripreso in mano la sua vita, anche grazie ad amiche speciali come Taylor Swift, ed è riuscita anche a gestire con eleganza perfino un incontro ravvicinato con la nuova signora Bieber.

SELENA E IL “TRADIMENTO” DELL’AMICA – Le due si sono ritrovate nello stesso locale di West Hollywood (“Craig’s”): Selena per festeggiare l’uscita del disco e Hailey per cenare con alcuni amici, Al tavolo della top era anche presente Madison Beer, un’amica della Gomez. Gli hater non hanno perso occasione di attaccare la ragazza, che a loro dire avrebbe “tradito” Selena mangiando insieme alla rivale. “Mi disgusta leggere tutto questo. Non è stato intenzionale, Conosco Madison da quando era una bambina, l’ho vista diventare la donna che è. Non c’è nessuna lite” l’ha difesa lei via social.

