Massimo Giletti: la decisione presa dopo la morte del padre: «Glielo devo»

Il 2020 si è aperto con una notizie triste per Massimo Giletti. Il 4 Gennaio scorso infatti, il padre Emilio si è spento all’età di 90 anni in seguito ad un aneurisma cerebrale. Una perdita, quella di un genitore, alla quale non si è mai realmente pronti e il giornalista di La7 ha preso di conseguenza un’importante decisione. Ora Massimo Giletti ha preso un’importante decisione, dopo la morte del padre. In primo luogo desidera essere più presente nella vita della madre(Giuliana), fulcro della loro famiglia. Poi ha rivisto al sua agenda e sebbene non lascerà la televisione, dividerà la sua settimana tra l’azienda di famiglia (fondata dal bisnonno 136 ani fa) e il lavoro di giornalista a La7. “Non abbandonerò la tv ma dividerò la mia settimana tra l’azienda di famiglia, con i miei fratelli, e Non è l’Arena. – ha spiegato Giletti – Lo devo a mio padre”.

leggo.it