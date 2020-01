Grande Fratello Vip 2020, Miriana Trevisan e il ritorno di fiamma con Pago: «Esistono altre forme d’amore»

Dopo l’addio (temporaneo sembra) sotto le telecamere di Temptation Island vip, Serena Enardu è tornata a cercare il suo Pago, ora recluso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La Enardu è stata rinchiusa in una suite attigua alla casa di Cinecittà in cui ha potuto “spiare” il suo ex, con cui poi ha avuto un faccia a faccia prima di sapere che il pubblico col televoto le aveva negato l’accesso nel reality. Il comportamento di Serena ha però ricevuto mote critiche sul social network, anche nella pagina dell’ex del cantante, Miriana Trevisan.

Miriana è stata sposata con Pago e con lui ha avuto un figlio, Nicola. Nei post che ha condiviso negli ultimi giorni sono state molti i commenti negativi indirizzati alla Enardu che, secondo gli internauti, doveva scegliere modalità e soprattutto tempi differenti per cercare di tornare col suo ex.

Diversi sono i follower che vorrebbero un ritorno di fiamma fra la Trevisan e Pago mentre lei ha specificato che lo ama ancora, ma in maniera differente. Mirian infatti, per mettere a tacere le voci, ha commentato: A tutti voi romantici che sognate un ritorno d’amore tra me e Paci… – ha specificato l’ex stellina di “Non è la Rai” e Velina di “Striscia la notizia” – Esiste un’altra forma autentica d’amore, quella fraterna. Vi abbraccio”.



leggo.it