Ascolti tv, ha vinto il match di Coppa Italia

Con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori la partita di calcio di Coppa Italia “Napoli-Sassuolo”, trasmessa da Rai1, ha vinto la prima serata. In totale sono stati 3 milioni e 534 mila gli spettatori, con il 14,1 di share. In prima serata su Rai2 la fiction “La porta rossa” fa registrare un ascolto medio di 1 milione 606 mila telespettatori, con il 6,6 di share. Su Rai3 il film di Paolo Sorrentino “Il divo” ha ottenuto 1 milione 403 mila spettatori e il 6 di share.

Nel preserale di Rai1 continua a vincere gli ascolti di fascia “L’Eredità”, trasmissione seguita da 4 milioni 833 mila spettatori, con uno share del 22,1.

Grande risultato nel pomeriggio di Rai1 per la “Domenica In” condotta da Mara Venier, che nella prima parte ottiene 3 milioni 353 mila telespettatori con il 19,6 di share e nella seconda 2 milioni 866 mila e il 18,4. Il programma nel complesso fa registrare il miglior risultato di stagione con oltre 3 milioni e 100 mila di media e il 19,1 di share.

A seguire “La prima volta” condotto da Cristina Parodi è stato visto da 2 milioni 76 mila spettatori, con il 12,2 di share.

In seconda serata su Rai1 lo “Speciale Tg1” è stato seguito da 711 mila spettatori, share del 5.

Nella mattinata di Rai1 la seconda parte di “Uno Mattina in Famiglia” ha totalizzato 1 milione 843 mila spettatori e il 25,1 di share. “Linea Verde” supera ancora i 3 milioni (3 milioni 291 mila spettatori) con il 20,6.

Bene su Rai3 il “Kilimangiaro” che arriva ad 1 milione 859 mila spettatori e l’11 di share.

Da segnalare in access prime time, sempre su Rai3, “Grazie dei fiori” condotta da Pino Strabioli che ha avuto un seguito di 2 milioni 21 mila spettatori e l’8 di share.

Ottimo risultato per il Tg1 delle venti che è stato seguito da 6 milioni 202 mila spettatori, con il 25,9 di share.

Bene il Tg2 delle 13 che ha avuto un seguito di 2 milioni 650 mila spettatori e il 15,2, mentre il Tg3 delle 19 è stato visto da 2 milioni 345 mila spettatori, con l’11,4 ed a seguire la TGR ha raggiunto 2 milioni 907 mila spettatori, con il 13.

Per quanto riguarda lo sport su Rai2: la partita Coppa Italia delle 15 tra Torino-Fiorentina ottiene un ascolto di 1 milione 807 mila e l’11,3, la partita, sempre di Coppa Italia delle 18, tra Inter-Benevento fa registrare 2 milioni e 41 mila spettatori e il 10,4, mentre la Domenica Sportiva, in seconda serata su Rai2, ottiene 779 mila spettatori e il 5,7.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 9 milioni 89 mila spettatori e il 35,9 di share e l’intera giornata con 4 milioni 571 mila spettatori e il 38,7 di share.