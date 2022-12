Morto Angelo Badalamenti, compositore delle colonne sonore di Lynch

Il musicista aveva 85 anni. Aveva vinto un Emmy e un Grammy per il tema principale di Twin Peaks. Tra le sue colonne sonore anche Fuoco Cammine Con Me, Mulholland Drive, Cuore Selvaggio, Velluto Blu. Aveva collaborato anche con Jane Campion e Danny Boyle

Si è spento all’età di 85 anni, l’11 dicembre 2022, Angelo Badalamenti, compositore statunitense di origini italiane che aveva legato gran parte della sua carriera al cinema e in particolar modo alla collaborazione con David Lynch.

I LAVORI CON LYNCH

Vincitore di un Emmy e un Grammy, Badalamenti ha firmato le colonne sonore di Twin Peaks, Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Fuoco Cammina con Me, Strade Perdute, Una storia vera, Mulholland Drive. A dare notizia della sua scomparsa è stato il sito dei fan Welcome to Twin Peaks, secondo cui diversi membri della famiglia di Badalamenti hanno confermato la morte dell’artista. Successivamente la notizia è stata ripresa dai principali media americani.

“OGGI… NIENTE MUSICA”

Ad anticipare la notizia, con una frase sibillina nel Weather Report del giorno, era stato lo stesso regista, che aveva scritto: “Oggi… niente musica”. La pagina Welcome to Twin Peaks saluta per l’ultima volta il compositore: “Oh, Angelo… riposa in pace”.

NON SOLO LYNCH

Badalamenti aveva vinto un Emmy e un Grammy per il tema di Twin Peaks ed era stato candidato due volte ai Golden Globe per le colonne sonore di Una storia vera e Mulholland Drive. Oltre che con Lynch aveva lavorato con altri grandi registi del calibro di Joel Schumacher, Paul Schrader, Norman Mailer, Jane Campion, Danny Boyle e Jean-Pierre Jeunet.