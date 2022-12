Mercoledì, il ballo di Jenna Ortega diventa virale. Anche Lady Gaga cede alla challenge

Il ballo portato in scena dalla protagonista della serie televisiva diretta da Tim Burton sta contagiando tutti quanti. Perfino la regina del pop, Lady Gaga, si è cimentata nel riprodurre l’ormai celeberrima coreografia su TikTok. Proprio sul social network dei brevi video la Wednesday Dance è diventata di tendenza

Ormai è veramente difficile rimanere immobili di fronte al ballo che Jenna Ortega ha inaugurato, con la sua irresistibile scena danzereccia nella serie televisiva Mercoledì. Giusto il ballo di Uma Thurman in Pulp Fiction, con le dita poste a V che serpeggiano di fronte agli occhi oppure il naso tappato in stile apnea potrebbero competere. Forse. O forse no, perché probabilmente questo ballo di Wednesday ha battuto quello di Mia Wallace, se i fan di Tarantino ce lo concedono…

La coreografia che è stata realizzata dalla protagonista della serie televisiva diretta da Tim Burton sta contagiando tutti quanti. Perfino la regina del pop, Lady Gaga, si è cimentata nel riprodurre l’ormai celeberrimo balletto su TikTok.

Proprio sul social network dei brevi video la cosiddetta Wednesday Dance è diventata di tendenza in queste ore.

Il motivo per cui questa danza piace così tanto? Perché è un’ennesima riprova dell’anticonformismo della primogenita di Morticia e Gomez. Mercoledì si conferma un personaggio molto amato, come il numero stratosferico di visioni registrate dalla serie spin-off a lei dedicate fa ben intendere.

Si tratta di una danza scomposta che simboleggia ancora di più la stranezza di questo membro di casa Addams.

Su TikTok la Wednesday Dance è diventata un trend, tramutandosi in una challenge che sta coinvolgendo tantissimi utenti. Anche “very important users”, dato che parliamo di niente po’ po’ di meno che Lady Gaga.

La popstar ha riproposto il balletto con un nuovo sottofondo: la sua canzone Bloody Mary, scelta come brano alternativo per la coreografia di Jenna Ortega.

Ma non è stata la cantante a usare per prima la sua Bloody Mary come colonna sonora della Wednesday Dance: questa ibridazione di trend è frutto dell’inventiva di altri user di TikTok.

In generale su tutti i social network, il trend della Wednesday Dance ha infatti subito una curiosa evoluzione, legandosi a un altro sottofondo musicale. È il remix di Bloody Mary, appunto, brano del 2011 di Lady Gaga che (anche grazie a questo nuovo accostamento in rete al balletto di Ortega) sta vivendo un’improvvisa e inaspettata ribalta.



“Ballerò, ballerò, ballerò / Con le mie mani, mani, mani / Sopra la mia testa, testa, testa / Come ha detto Gesù”, queste le parole che la popstar cantava nel ritornello della sua Bloody Mary, improvvisando in tempi non sospetti una specie di danza diabolica che oggi torna molto attuale, visto il successo dello show di Netflix Mercoledì (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

A consacrare questo nuovo inno semi-ufficiale per la Wednesday Dance è ora Lady Gaga in persona. Prima di iniziare a ballare, nel video si vede la famosa musicista e attrice che si trucca e si veste in uno stile perfettamente a tema Mercoledì. La scelta del video in bianco e nero, con effetti alquanto vintage, sembra invece omaggiare la serie televisiva originale, La famiglia Addams degli anni Sessanta.



Potete guardare il video di Lady Gaga che fa il balletto di Mercoledì in fondo a questo articolo.

IL BALLETTO ICONICO DI MERCOLEDÌ

Pochi giorni fa Jenna Ortega ha svelato che è lei la coreografa della già iconica scena di ballo della serie televisiva Mercoledì.

In uno speciale organizzato da Netflix, l’attrice ha raccontato di aver creato lei stessa quel balletto. Si tratta della scena del quarto episodio dello show dei record, la serie diretta da Tim Burton che ha battuto perfino la quarta stagione di Stranger Things per quanto riguarda successo e visualizzazioni sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Nella suddetta scena, Mercoledì si reca sulla pista da ballo insieme a Tyler, dando il la a un momento che è già virale.

“In realtà mi sentivo davvero insicura al riguardo”, spiega Ortega nello speciale di Netflix. “L’ho coreografata io stessa e penso che sia assai ovvio, dato che non sono una ballerina o una coreografa”.

LE ISPIRAZIONI DELLA WEDNESDAY DANCE

In un tweet, Jenna Ortega ha rivelato le ispirazioni dei suoi passi di danza. “Grazie a Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug di Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant”, ha scritto la protagonista della serie TV. L’attrice ha aggiunto che l’hanno aiutata a confezionare un balletto con i fiocchi anche i “video d’archivio dei Goths nei club anni ’80”.

Per quanto riguarda il fatto che sia tutta farina del suo sacco (fonti di ispirazione a parte, chiaramente), la co-star che l’ha accompagnata in quella scena cult (Hunter Doohan nei panni di Tyler) lo conferma: “Nella sceneggiatura c’era scritto solo: Mercoledì balla e poi Tyler le va dietro. Ho continuato a chiedere che cosa sarebbe successo e poi Jenna si presenta e fa quella cosa”. Dunque la reazione del personaggio di Tyler sulla pista da ballo si rivela davvero genuina, scoprendo ora com’è nata quella coreografia. Solo l’intervento del regista Tim Burton ha sbloccato poi l’attore: “Ricordo che ho detto: ‘Tim, tutto quello che posso fare è stare qui, a bocca aperta’ – dice Doohan – e lui: ‘No, no, no. Un sacco di ragazzi si relazioneranno a questa scena’”. Burton, come al solito, ci ha visto bene….

La coreografia di Mercoledì contiene anche parecchi omaggi ai video a tema Halloween di quegli anni ’80 in cui il videoclip di Thriller di Michael Jackson è stato una pietra miliare del genere horror.

Jenna Ortega a un certo punto alza le mani, una mossa che ricorda quella degli zombie del video musicale di Michael Jackson, muovendo inoltre gli artigli da un lato all’altro, proprio come nel leggendario videoclip. Poi la vediamo inclinare il collo, come se fosse una morta vivente; infine oscilla le braccia, in quello che sembra proprio un balletto da zombie.

E su Twitter una fan particolarmente attenta ha voluto sottolineare anche l’omaggio che l’attrice protagonista di questa serie avrebbe fatto a uno dei protagonisti dell’altra serie, quella originale, La Famiglia Addams degli anni ’60. “Hai fatto una mossa che era un omaggio al Gomez di John Astin. Non pensare che non ti abbiamo vista. Ben fatto”, si legge in un tweet. Sempre per omaggiare lo show originale in bianco e nero, Ortega si è concentrata sulla scena del balletto che la Mercoledì originale (interpretata negli anni Sessanta da Lisa Loring) insegna a Lurch. Nell’episodio intitolato Lurch’s Grand Romance, la piccola Mercoledì fa vedere al maggiordomo i passi del Drew, un ballo molto simile a quello eseguito da Ortega nella serie TV di Netflix.

IL PERSONAGGIO DI MERCOLEDÌ, TRA I PIÙ AMATI DEL PICCOLO SCHERMO

La Mercoledì interpretata da Ortega piace moltissimo, compresa questa sua danza stramba. Il motivo per cui il balletto – e colei che lo esegue – piacciono così tanto affonda le radici nell’attrazione per il diverso, per l’outsider.

Tutti noi ci siamo sentiti almeno una volta nella vita un pesce fuor d’acqua, spesso proprio sulla pista da ballo, in cui bisogna conformarsi con le movenze degli altri. Quella pista da ballo – che diventa metafora della società poiché ciascun membro (ciascun danzatore sulla pista) per essere accettato deve seguire il ritmo della massa – nella serie televisiva di Netflix permette ai propri membri finalmente di uscire dagli schemi.

Jenna Ortega rappresenta con il suo apprezzato ruolo un viaggio nella stranezza. E un beneplacito a essere anticonformisti, a stare fuori dal coro, e soprattutto a non voler scendere a patti con la propria natura pur di essere accettati dagli altri. In questo mondo in cui la socializzazione ormai è tutto (oggi è la base stessa dell’esistenza, tra comunità, gruppi e social network), la Mercoledì Addams targata 2022 diventa la paladina dell’essere genuini e fedeli a se stessi.

Nell’era in cui il conformismo e il far parte di un gruppo diventa più importante del sentirsi veri e genuini, fa riflettere notare come gli eroi più apprezzati sul piccolo e grande schermo siano persone diverse ed escluse dai più.

Di seguito potete guardare la Wednesday Dance eseguita da una delle persone più famose del mondo: Lady Gaga.