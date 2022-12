Dune 2, Austin Butler parla del rapporto con Timothée Chalamet

Come riportato dal magazine ComicBook, Josh Horowitz ha intervistato Austin Butler per il podcast Happy Sad Confused. L’attore ha parlato di Timothèe Chalamet: “Per me ora è come un fratello. È straordinario”

Austin Butler farà parte del cast di Dune 2 diretto da Denis Villeneuve. Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Josh Horowitz ha intervistato l’attore che ha parlato del suo rapporto con Timothèe Chalamet.

AUSTIN BUTLER SU TIMOTHÈE CHALAMET: “È COME UN FRATELLO”

Grande attesa per il sequel del film campione di incassi. Mentre cresce la curiosità del pubblico per il nuovo lavoro diretto dal regista canadese e in arrivo sul mercato statunitense il 3 novembre 2023, come rilanciato dal magazine ComicBook, Austin Butler ha rilasciato una lunga intervista a Josh Horowitz.

Nel corso della chiacchierata l’interprete di Elvis ha parlato del rapporto con Timothèe Chalamet, protagonista della prima pellicola.

L’attore ha dichiarato: “Non ci eravamo mai incontrati prima di allora. Abbiamo legato immediatamente, gli voglio davvero tanto bene. Da sempre sono un grande fan dei suoi film”.

Austin Butler ha poi proseguito: “Ci siamo trovati”

Infine, l’attore ha concluso: “Per me ora è come un fratello. È straordinario, sono stato davvero bene con lui”.

Dune 2 arriverà a circa due anni di distanza dal precedente lavoro in grado di incontrare i favori della critica vincendo anche ben sei statuette alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards nelle categorie Migliore fotografia, Migliore colonna sonora, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Migliore scenografia e Migliori effetti speciali.