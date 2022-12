Alessandra Amoroso attaccata online: «Ma non ti fai schifo?». I fan corrono in sua difesa

Alessandra Amoroso, ancora una volta, è vittima di bullismo in rete. Da mesi ormai si parla di un accanimento verso la cantante salentina, iniziato per un video diventato virale sul web quest’estate in cui la cantante si rifiuta di firmare degli autografi, spiegando di non voler fare un torto agli altri fan in attesa. Da quel momento la cantante è stata ricoperta di insulti che non riguardano principalmente la sua musica, ma sono contro la sua persona e molti di questi anche molto volgari.

La sua Big Family, il Fan club ufficiale della cantante, ha pubblicato nelle scorse ore un Reel con alcune frasi orribili che, i cosiddetti «leoni da tastiera», le hanno scritto nei messaggi privati. Dopo la definizione di cyberbullismo ecco comparire una serie di insulti e offese: «Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola», ha commentato qualcuno. «Farai una brutta fine», ha aggiunto qualcun altro. «Devi morire», «Hai qualche disturbo», «Con quei capelli fai ridere»… e così via. Questi sono solo alcuni dei messaggi preoccupanti a cui la cantante deve andare incontro ogni giorno.

Non è mancata la solidarietà e la vicinanza da parte di chi le vuole davvero bene, come i Tiromancino e l’amica e collega salentina Emma Marrone, che ha voluto dire la sua sotto il video: «La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorno ricevono questo tipo di violenza sui social».