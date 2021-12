Jack Nicholson al Cinema Quattro Fontane nella seconda settimana di XX Secolo. L’invenzione più bella

Prosegue la bellissima rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Circuito Cinema. Lunedì 13, martedì 14 e domenica 19 si potranno vedere sul grande schermo Shining, Chinatown, Cinque pezzi facili, Il re dei giardini di Marvin e L’ultima corvé.

Dopo l’esordio nel segno di Robert Altman, è il grandissimo Jack Nicholson il protagonista della seconda settimana di programmazione di XX Secolo. L’invenzione più bella, la splendida rassegna di grandi classici della storia del cinema promossa da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con Circuito Cinema. La rassegna è infatti stata concepita dal suo curatore Cesare Petrillo in modo da avere un grande protagonista per ognuna delle sue trenta settimane di programmazione al cinema Quattro Fontane di Roma.

Lunedì 13 e martedì 14 dicembre verranno proiettati in versione originale sottotitolata in italiano alcuni tra i più celebri film interpretati da questo gigantesco attore: Cinque pezzi facili e Il re dei giardini di Marvin di Bob Rafelson, Shining di Stanley Kubrick e L’ultima corvé di Hal Ashby, mentre domenica 19 si potrà rivedere sul grande schermo un grande capolavoro come Chinatown di Roman Polanski.

Questi i protagonisti della programmazione delle successive settimane di dicembre e gennaio, in attesa di conoscere quelli dei mesi successivi:

FRANÇOIS TRUFFAUT con I 400 colpi, Jules e Jim, La mia droga si chiama Julie, Adele H. Una storia d’amore, L’uomo che amava le donne

con I 400 colpi, Jules e Jim, La mia droga si chiama Julie, Adele H. Una storia d’amore, L’uomo che amava le donne BARBARA STANWYCK con La fiamma del peccato di Billy Wilder, Baby Face di Alfred E. Green, Lady Eva di Preston Sturges, Il terrore corre sul filo di Anatole Litvak, Ricorda quella notte di Mitchell Leisen

con La fiamma del peccato di Billy Wilder, Baby Face di Alfred E. Green, Lady Eva di Preston Sturges, Il terrore corre sul filo di Anatole Litvak, Ricorda quella notte di Mitchell Leisen ERNST LUBITSCH con Mancia competente, L’allegro tenente, Ninotchka, Partita a quattro, Scrivimi fermo posta

con Mancia competente, L’allegro tenente, Ninotchka, Partita a quattro, Scrivimi fermo posta CAROLE LOMBARD con Ventesimo secolo di Howard Hawks, L’impareggiabile Godfrey di Gregory La Cava, Nulla sul serio di William A. Wellman, Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch, Swing High, Swing Low di Mitchell Leisen

con Ventesimo secolo di Howard Hawks, L’impareggiabile Godfrey di Gregory La Cava, Nulla sul serio di William A. Wellman, Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch, Swing High, Swing Low di Mitchell Leisen VALERIO ZURLINI con Estate violenta, La ragazza con la valigia, Le soldatesse, Seduto alla sua destra, La prima notte di quiete, Il deserto dei Tartari

XX SECOLO. L’INVENZIONE PIÙ BELLA – 150 capolavori del cinema tornano sul grande schermo

dal 6 dicembre 2021 al 29 giugno 2022

Cinema Quattro Fontane, Via delle Quattro Fontane, 23

00184 Roma



Biglietti e abbonamenti

Ingresso singolo: 5 euro

Carnet 10 ingressi: 35 euro

Carnet 20 ingressi: 60 euro

Per informazioni: www.fondazionecsc.it

comingsoon.it