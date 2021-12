Gli auguri di compleanno di Elisabetta Canalis al marito Brian Perri sono la dichiarazione d’amore più bella

Se possiamo già cominciare ad esprimere un desiderio per l’anno nuovo, vorremmo più dediche d’amore come quella di Elisabetta Canalis a suo marito Brian Perri. Perché? Perché c’è bisogno di più amore nell’aria e la coppia, sposata dal 2014, è l’esempio vivente di come passare una vita insieme, ma soprattutto felice. A ulteriore riprova di questo la conduttrice ha pubblicato alcune foto su Instagram in occasione del compleanno del marito, con tanto di dedica. E qui la lacrimuccia è scappata.

Segni particolari? 54 anni compiuti l’11 dicembre, professione chirurgo e un paio di occhi azzurri che sicuramente hanno conquistato la nostra Little Crumb ben 9 anni fa, quando i due si sono conosciuti a Los Angeles dove oggi vivono insieme alla meravigliosa figlia Skyler Eva. Tutto questo, e molto altro che a parole non si può spiegare, è riassunto negli scatti pubblicati da Elisabetta Canalis per augurare buon compleanno alla sua metà.

Nella prima foto la famiglia al completo è riunita attorno al tavolo della cucina per il taglio della torta, pronta ad applaudire non appena Brian avrà soffiato sulle candeline. Lo scatto vede Skyler Eva appoggiare una mano sulla bocca di mamma Eli Canalis, forse per impedirle di spegnere le candeline al posto di papà Brian. Le altre immagini hanno per protagonisti la torta di compleanno con glassa rossa Happy Birthday Brian; un’istantanea padre-figlia in cui la somiglianza tra gli occhi azzurri di Skyler e Brian è più che evidente; infine una foto che probabilmente risale ai primi tempi della relazione tra Elisabetta e il marito in cui i due si divertono insieme in spiaggia.

Ciliegina sulla torta (di compleanno) la dedica scritta della conduttrice: “Tanti auguri al nostro eroe! Ti amiamo tesoro”. E a chi li voleva in crisi dopo l’arrivo della figlia Skyler, Elisabetta Canalis e Brian Perri si riconfermano una delle coppie più solide del jet set. Con buona pace per chi fa il tifo ancora per un ritorno di fiamma con George Clooney, Eli ci fa credere ancora una volta nell’amore senza età, a 43 (lei) e 54 anni (lui).