Ferrero sceglie Leo Burnett Italia per la nuova campagna digital di Kinder Cioccolato

Si consolida così la partnership tra Ferrero e l’agenzia creativa di Publicis Groupe

Leo Burnett firma la nuova campagna digital di Kinder Cioccolato e con questo progetto consolida la partnership con il cliente Ferrero per il quale già cura lo sviluppo strategico-creativo della comunicazione televisiva sui brand delle categorie Cioccolato & Snack, Semifreddi, Uova & Seasonal. L’agenzia, parte di Publicis Groupe, è stata chiamata a lavorare sulla campagna digital Face Of Kinder, l’iniziativa che in prossimità delle feste offre a tutti i bambini l’opportunità di diventare il volto di Kinder Cioccolato, personalizzando con la propria foto l’iconica confezione da otto barrette. La campagna si contraddistingue per lo storytelling autentico, capace di emozionare e far riflettere sull’importanza dei piccoli momenti di condivisione in famiglia. Il piacere dello stare insieme a cui Kinder da sempre contribuisce con prodotti ed esperienze uniche, che valorizzano i momenti di gioia e rafforzano i legami. L’iniziativa Face of Kinder è live dal 1° dicembre fino a metà gennaio con due creatività e diversi formati, stimolando la partecipazione e la creazione di contenuti personalizzati sui canali del brand. Oltre all’Italia, la pianificazione coinvolge anche alcuni mercati dell’est Europa: Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia e Serbia.