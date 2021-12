Ascolti Tv domenica 12 dicembre

Ottimi ascolti per “Che Tempo che fà”, programma più visto della prima serata con oltre 3 milioni di spettatori e il 13% di share, con un picco d’ascolto di 3 milioni e 500mila spettatori e un picco di share che sfiora il 15%, in una puntata di grande valore di servizio pubblico che ha ospitato in esclusiva la prima intervista tv di Patrick Zaki. Con quasi 270.000 interazioni, #CTCF si conferma il programma tv più commentato sui social della serata.

Ottimi ascolti per Che Tempo che fa, programma più visto della prima serata con oltre 3 milioni di spettatori (3.034.587) spettatori pari a uno share di quasi il 13% (12,88%), con un picco d’ascolto di quasi 3 milioni e 500mila spettatori (3.464.585) e un picco di share che sfiora il 15% (14,79%), in una puntata di grande valore di servizio pubblico, che ha ospitato in esclusiva la prima intervista tv di Patrick Zaki, e numerosi altri ospiti tra cui Il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, Christian De Sica, Alessandro Siani, Caterina Caselli, Roberto Burioni, Tullio Pericoli.

Record stagionale per Il Tavolo, seguito da oltre 2 milioni di spettatori(2.016.695) pari a uno share dell’11,13%. Ottimi ascolti anche per l’Anteprima, seguita da oltre 1 milione e 800mila spettatori (1.815.968) pari all’8,06% di share.

Con quasi 270.000 interazioni (268.000) #CTCF si riconferma il programma tv più commentato sui social della serata.