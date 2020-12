La confessione di Tommaso Zorzi: “Ho fatto un regalo a Francesco”

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip sta regalando tanti colpi di scena.

Un’edizione a prova di bomba quella condotta da Alfonso Signorini che si protrae fino al prossimo mese di febbraio, notizia che ha creato un po’ di malumori all’interno della Casa. Durante la diretta del venerdì, il reality ha visto l’abbandono di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti aveva stretto un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi, che di professione è scrittore e influencer. Un’amicizia pura e semplice che, però, si è trasformata in qualcosa di più, almeno per quanto riguarda il giovane Zorzi. Una storia degna di una soap-opera che, nel corso della giornata di giovedì 10 dicembre, ha regalato un’altra confessione molto interessante.

Tutto è cominciato da quando Tommaso Zorzi, durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio, ha confessato tra le lacrime di essere innamorato di Oppini. Un sentimento che però non può essere ricambiato dato che l’ex gieffino, fuori dalla Casa, è fidanzato con una donna. E l’uscita di scena del figlio della Parietti ha intristito molto Tommaso Zorzi e a nulla solo valsi gli sforzi: l’influencer sente la mancanza del suo amico speciale. Infatti, proprio durante la diretta del venerdì, i due sono stati protagonisti di una parentesi molto commuovente che ha emozionato (quasi tutto) il pubblico del web. Ma la questione non è finita qui.

Mentre Zorzi era in giardino con Andrea Zelletta e Stefania Orlando ha rivelato di aver regalato “qualcosa di suo” a Francesco Oppini. La piccola rivelazione che ha acceso i fan della coppia, non è sfuggita al pubblico del web e la notizia subito ha fatto il giro di tutte le principali piattaforme. “Ricordi la camicia con i fiori rossi?”, esordisce Zorzi. “L’ho messa nella valigia di Francesco. È quella che gli faceva una bella linea in vita – aggiunge -. Quando ci hanno detto che dovevamo portare le sue cose nel magazzino, l’ho piegata e nascosta per bene tra i suoi vestiti – racconta -. Adesso ha due camicie uguali. Una è la sua e una la mia. Gli ho messo anche un paio di scarpe. Sono contento che fuori da qui si è portato qualcosa di mio”, conclude. Una rivelazione che ha strappato più di un sorriso sia da parte di Zelletta che da parte della Orlando. E chissà se, nella puntata di questa sera, non verrà affrontato anche questa piccola ma importante rivelazione.

Carlo Lanna, ilgiornale.it