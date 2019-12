Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano neanche l’esistenza. Inizia così “Nemiche per la pelle”, commedia con Margherita Buy, Claudia Gerini e Giampaolo Morelli che Rai3 trasmetterà stasera.