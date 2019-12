Cala la raccolta pubblicitaria della televisione in ottobre

Cala dell’1,7% la raccolta pubblicitaria della televisione nel mese di ottobre, un andamento che porta la media dei 10 mesi dell’anno a migliorare leggermente a -5,2% (era -5,7% da gennaio a settembre) per 2,87 miliardi di euro di fatturato totale. Il gruppo televisivo che è andato meglio nel mese è stato Discovery che ha segnato una crescita nei ricavi pubblicitari pari al 12%. In terreno positivo anche Sky, in crescita del 2%. Stabile invece la Rai, +0,3%, mentre Mediaset a ottobre cala del 4,8% e La7 dell’1,9%.

Guardando così al progressivo dei dieci mesi, è La7 che presenta la performance migliore, con un +3%, Discovery è invece stabile (+0,1%), e sostanzialmente anche Sky a -0,2%. La Rai ha visto calare il proprio fatturato pubblicitario dell’1,5%, ma è Mediaset che porta a casa la diminuzione maggiore, pari all’8,6%.

ItaliaOggi