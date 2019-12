Netflix, a febbraio arriva la serie tratta dal bestseller “Raccontami di un giorno perfetto”

il bestseller mondiale ‘Raccontami di un giorno perfetto’ (DeA Planeta) di Jennifer Niven sarà disponibile su Netflix dal 28 febbraio 2020, in contemporanea mondiale in 190 Paesi. Lo annuncia DeA Planeta Libri. La Niven, che vive a Los Angeles ma è cresciuta nello Stato dell’Indiana, è coinvolta nella sceneggiatura. I protagonisti del romanzo sono Violet e Finch, due adolescenti fragili che nel film sono interpretati da Elle Fanning e Justice Smith. DeA Planeta ha in catalogo anche il secondo romanzo, ‘L’universo nei tuoi occhi’, della Niven che sarà in libreria con l’edizione tie-in di ‘Raccontami di un giorno perfetto’ l’11 febbraio 2020. ‘Raccontami di un giorno perfetto’ è un libro young adult da record: in corso di pubblicazione in 31 Paesi, in testa alle classifiche di vendita mondiali per settimane, oltre 30.000 copie vendute solo in Italia, vincitore di moltissimi e prestigiosi premi letterari, tra cui il Premio Mare di Libri 2016, il Goodreads Choice Award e il Guardian Best Book of the Year 2015 e finalista alla Carnegie Medal 2015 e al Premio Andersen 2016.

ANSA