Kikò Nalli in crisi con Ambra? Lui sbotta sui social: “C’è chi lucra su queste ca…”

Non trova pace la storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello 16, nelle ultime ore è tornata al centro del gossip per una presunta crisi. Ad alimentare i sospetti che tra loro l’amore sia giunto al capolinea, c’è il recente malore che ha colpito l’hair-stylist di Sabaudia. Le dichiarazioni fatte a “DiPiùTv” dall’ex cognata di Nalli, preoccupata per la sua salute, e la presunta assenza di Ambra al capezzale del fidanzato, hanno scatenato i pettegolezzi.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato però lo stesso Kikò Nalli che, in un commento su Instagram, ha spiegato cosa sta succedendo.

L’amore tra Kikò Nalli e la professoressa Ambra Lombardo è scoppiato nell’ultima edizione del Grande Fratello e ha conquistato sin da subito la simpatia del pubblico. La relazione ha vissuto però una serie di alti e bassi, tra crisi importanti e ritorni di passione improvvisi. Da alcune settimane i gossip li vorrebbero nuovamente lontani, ma dai diretti interessati non sono mai giunte smentite ufficiali. Pochi giorni fa Nalli è stato costretto al ricovero in ospedale per un malore, dovuto a un brusco innalzamento della pressione, causato dallo stress. Per molti, questa, è stata la conferma che i due stessero vivendo un momento di forte crisi.

Le parole della sorella di Tina Cipollari, preoccupata per la salute dell’ex cognato e riportate dal settimanale “DiPiùTv”, non hanno aiutato a chiarire la situazione, alimentando i pettegolezzi e le indiscrezioni. Se da una parte Ambra Lombardo ha deciso di tacere, dall’altra Kikò Nalli non ha retto, sbottando letteralmente sui social network. Il parrucchiere ha pubblicato un post nelle scorse ore e, all’ennesima domanda sulla presunta crisi con la fidanzata, ha replicato: “Aridajeeeee ma chi si è mai lasciato, nn ne posso più”. Kikò Nalli non è riuscito a trattenersi e in un altro commento ha sbottato: “Mi avveleno solo perché c’è gente che lucra su ste caate e soprattutto il cyberbullismo che incombe dietro ‘sto cao di schermo, alimentato dalle tv e giornali, che pur di fare spettacolo calpestano le persone tutto qui”.

Novella Toloni, ilgiornale.it