Cartoons on the Bay cambia sede: arriva in Abruzzo

Cartoons on the Bay, uno dei più importanti festival internazionali dedicati all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale per ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com, cambia sede, lascia Torino e approda nel Centro Italia. le edizioni del 2020 e del 2021 si svolgeranno in Abruzzo, coinvolgendo le città di Pescara e dell’Aquila. A Pescara, nella sede dell’Aurum, si è svolta la presentazione dell’evento all’indomani della firma del protocollo d’intesa. All’incontro con i giornalisti, accanto al governatore Marco Marsilio, hanno preso parte il direttore artistico della manifestazione, Roberto Genovesi, e i sindaci di Pescara, Carlo Masci, e dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il prossimo anno appuntamento nel capoluogo pescarese dal 2 al 5 aprile. L’intera offerta dei programmi del Festival sarà gratuita e aperta al pubblico. Il programma professionale si realizzerà attraverso giorni di incontri, conferenze stampa, presentazioni, tavole rotonde e masterclass.