Stasera torna, su Rai2, “Stracult”: ci saranno Boldi e De Sica

Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti sono pronti a condurci in un nuovo, roboante, appuntamento con “Stracult Live Show”. Giovedì 13 dicembre su Rai2, a partire dalle 23.30, tanti gli ospiti che interverranno in studio nel corso della diretta: Saverio Costanzo, regista della serie “L’amica geniale”, grande successo del 2018 targato Rai, Stefano Mordini, regista de “Il testimone invisibile”, film con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone, Massimo Boldi e Christian De Sica che assieme a Regina Orioli racconteranno aneddoti e curiosità di “Amici come prima”, il loro ritorno in coppia sul grande schermo. Personaggio stracult della puntata: Elio Pandolfi, attore di cinema, teatro, radio e tv, doppiatore storico e ora anche scrittore.