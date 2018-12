Satta-Palmas, foto sexy su Instagram: la mano galeotta scatena i follower

Melissa Satta e Giorgia Palmas hanno infiammato i tanti follower su Instagram con una foto sexy, provocante e allo stesso tempo scherzosa: l’istantanea ha ricevuto quasi 100.000 like

Ex veline, entrambe sarde e bellissime: stiamo parlando di Melissa Satta, moglie del centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng e di Giorgia Palmas, attuale fidanzata dell’ex nuotatore Filippo Magnini ed ex di Davide Bombardni e Brumotti.

Le due sono molto amiche ed hanno in comune la passione per il calcio dato che Melissa è ospite fissa del programma di Italia Uno Tiki Taka e non ha mai nascosto il fatto che da giovane abbia anche giocato a calcio con buoni risultati. La Satta, una volta, disse di capirne di calcio molto di più rispetto ad altri personaggi di sesso maschile che gravitano stabilmente negli studi televisivi.

La Palmas, invece, dopo essere stata sposata per anni con un ex calciatore Davide Bombardini, è sempre rimasta in ambito sportivo dato che da qualche tempo si è legata sentimentalmente con Filippo Magnini, ex campione di nuoto. La bella Giorgia, inoltre, è anche il volto di punta di Milan Tv e anche lei negli anni non ha mai nascosto la sua grande passione per lo sport più amato dagli italiani. Le due, ieri sera, hanno deciso di infiammare i loro tanti follower su Instagram con uno scatto scherzoso ma molto provocante: nell’istantanea, infatti, si vede la Palmas mettere la mano sul lato B della Satta: questa cosa ha scatenato i tanti utenti che hanno invaso la bacheca dell’ex fidanzata di Bobo Vieri.

Marco Gentile, il Giornale