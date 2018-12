Domani si terrà, a Roma in viale Mazzini, il convegno “Le donne e la Rai: un racconto al femminile”

Il ruolo della donna nella società italiana e la sua trasformazione anche attraverso l’immagine che la televisione ne ha dato negli anni.

A partire dal 1954, la Rai ha raccontato l’Italia, e continua a farlo trasformandosi, come il Paese, e adeguando immagini e linguaggi alla realtà in divenire. Tra i tanti cambiamenti, uno dei più radicali riguarda il ruolo della donna nella società. Alle molte centinaia di figure femminili che si sono susseguite nel lavoro in televisione in più di 60 anni, si può e si deve guardare per capire quali valori, quali trasformazioni e maturazioni culturali e sociali si siano consolidate nella storia dell’Italia contemporanea.

Nasce in questo quadro il convegno “Le donne e la Rai: un racconto al femminile”, che si terrà il 14 dicembre nella Sala degli Arazzi di viale Mazzini a partire dalle 9.30, su iniziativa della Associazione Dirigenti Pensionati della Rai e che vedrà la partecipazione di donne e uomini illustri che hanno contribuito a costruire la Rai di ieri e di oggi.

Un incontro che ha l’ambizione di riportare alla memoria i nomi e i ruoli svolti da molte tra queste donne, e di sciogliere alcuni nodi sui passaggi più significativi di una trasformazione che ha richiesto volontà di riscatto, impegno e talvolta perfino umiliazioni.

Non è forse necessario che l’immagine della donna quale è apparsa sugli schermi televisivi, venga completata da un racconto fatto dalle donne stesse?

Il cammino verso una completa parità di genere non è ancora compiuto, ma quello che è certo è che ripercorrendo la storia della Rai emergono molti nomi di donne associati ai momenti più importanti e salienti della storia della televisione. Una piccola lezione di storia al femminile, e qualche indicazione utile per il futuro potrà giungere dal convegno alla quale parteciperanno Marcello Sorgi, Michela Ponzani, Franco Monteleone, Pier Silverio Pozzi, Roberta Carlotto, Gianna Radiconcini, Bruno Voglino, Rosanna Vaudetti, Enza Sampò, Enrica Bonaccorti, Barbara Scaramucci, Giovanna Milella, Roberta Ammendola, Paola De Benedetti, Mussi Bollini, Loredana Rotondo, Liliana Cavani, Paola Pitagora, Tinni Andreatta, Cristiana Capotondi, Laura Paolucci, Paolo Del Brocco, Marina D’Amato, Claudia De Lillo, Paolo Carmignani.

Il convegno sarà introdotto da Otello Onorato e Sonia Marzetti (ADPRAI).