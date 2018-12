Redford con la pistola nell’ultimo film

Tra malinconia e sorriso arriva in sala il 20 dicembre con la Bim, dopo essere passato alla 13/a edizione della Festa di Roma, l’ultimo atteso film di Robert Redford: ‘The Old Man & The Gun’. Almeno sulla carta il canto del cigno di questo attore due volte premio Oscar che ha deciso di dire addio alle scene.

La storia è invece incredibilmente vera. Si tratta delle straordinarie vicende umane e criminali di Forrest Tucker (Redford), un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. E solo su quest’ultimo fronte aveva all’attivo, al momento della cattura, ben 16 fughe tra cui quella temeraria e rocambolesca dalla prigione di San Quentin quando aveva già 70 anni.

Non solo, Forrest Tucker aveva disorientato per lungo tempo le autorità di polizia per la sua capacità di rendersi introvabile come per la sua incredibile gentilezza verso i rapinati. Nel cast anche Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover e Tom Waits.

