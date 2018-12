Jennifer Aniston: “Un ritorno di Friends? È impossibile ed ora vi spiego il perché”

Secondo Jennifer Aniston è impossibile realizzare un revival di “Friends”, lo spiega in una recente intervista

È una carriera in ascesa quella di Jennifer Aniston, sulla cresta dell’onda grazie alla sit-com “Friends” che a più di 10 anni dalla fine, è ancora una fra le serie tv più amate dal pubblico.

In una recente intervista, l’attrice torna a parlare di Friends e della possibilità di un revival che, secondo alcuni rumor, farebbe molto felici i fan storici.

Intervenuta al programma di James Corden, il The Late Late Show, per presentare “Dumplin” il nuovo film Netflix di cui è co-protagonista, Jennifer Aniston risponde all’annosa domanda sul ritorno in tv di Friends. “Non si farà mai una nuova serie tv, ne sono sicura” afferma l’attrice, “è tutta colpa di Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer se non ci sarà un revival” continua. “Io sono sempre stata favorevole all’idea, come lo sono anche la Cox e Kudrow, ma i ragazzi hanno sempre detto di no. Non riesco a spiegarmi il motivo.”

A quanto pare Jennifer Aniston e le sue colleghe ed amiche di set, non avrebbero nessun problema a tornare nei panni di Rachel, Monica e Phoebe e magari tornare a sorseggiare un caffè al Central Perk. Il cast maschile è quello più reticente, eppure a 14 anni dall’ultimo episodio dello show, c’è molta curiosità nel conoscere il destino dei protagonisti di Friends. Però ci sono dei motivi. David Schwinner è impegnato sul set di Will & Grace, Matthew Perry sta affrontando alcuni problemi di salute e Matt LeBlanc è ancora scottato dalla cancellazione di Joey, lo spin-off di Friends, che fu un totale insuccesso. “Mi rendo conto che il pubblico vuole vedere una reunion dei protagonisti” continua la Aniston, “quella serie ha fatto parte di un bellissimo periodo della mia vita. Però, chissà, a volte è meglio immaginare un revival che trasformarlo in realtà.”

Carlo Lanna, il Giornale