Iva Zanicchi operata all’occhio: “Ho cominciato a non vederci più per la cataratta …”

Iva Zanicchi è stata costretta ad un intervento d’urgenza all’occhio destro a causa di un improvviso peggioramento ai problemi già esistenti alla cataratta. La cantante, che è uno degli ospiti fissi a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ha dovuto saltare una puntata del programma a causa di quanto accaduto mentre si trovava in sala trucco. Lei stessa ha spiegato l’accaduto, tranquillizzando i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute: “Come tutti i giovani della mia età sono stata colpita dalla cataratta. Dovevo operarmi la prossima primavera ma la situazione è degenerata. La scorsa settimana, proprio prima della puntata di CR4, ho cominciato a non vederci più in sala trucco”. Con queste parole la cantante ha chiarito come, in effetti, l’intervento fosse da lei già previsto anche se un’inatteso problema l’ha costretta a rivolgersi immediatamente al suo medico. E loro l’hanno informata che non era possibile attendere oltre per evitare ulteriori conseguente.Iva Zanicchi sta vivendo una fase particolarmente felice della sua carriera televisiva. A distanza di decenni dal suo Ok, Il Prezzo è giusto, la cantante è diventata un volto costante dei programmi Rai e Mediaset. Dopo averla vista tra i giudici di Tu sì que vales, ha avuto un ruolo anche all’interno della fiction “L’Ispettore Coliandro” (clicca qui per saperne di più) e successivamente è stata chiamata in causa da Piero Chiambretti ne La Repubblica delle donne. E proprio dal backstage di quest’ultima trasmissione, si è resa conto che qualcosa non andava per il verso giusto nel suo occhio destro e si è rivolta all’ospedale. Qui le è stato spiegato che la cataratta aveva un problema piuttosto inusuale. Ha così continuato la spiegazione di quanto accaduto: ” Ho dovuto così anticipare l’intervento. I medici mi hanno spiegato che è successa una cosa piuttosto strana: la membrana si è spezzata in quattro punti, e si è creata un’infezione”. Le condizioni dell’artista non destano preoccupazione e sicuramente la vedremo tra gli ospiti fissi di Piero Chiambretti fin dalla prossima puntata.