Fabrizio Moro, live palasport nel 2019

A ottobre. E in primavera un nuovo album di inediti

Reduce da un 2018 che lo ha consacrato come uno dei protagonisti dell’anno, Fabrizio Moro, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, tornerà a esibirsi live nel 2019 con 4 appuntamenti nei palasport. Queste le date di ‘Palasport 2019: il 12 ottobre al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 18 e 19 ottobre al Palazzo Dello Sport di Roma, il 26 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Ansa