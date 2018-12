Ascolti tv, convince il debutto di Arbore

Sono stati 4 milioni e 393 mila gli spettatori che hanno visto la partita di calcio di Champions League “Young Boys-Juventus”, trasmessa in prima serata su Ra1 ed arrivata alla media del 17,8 di share.

Ottimo risultato in prima serata su Rai2 anche per Renzo Arbore, che con il nuovo programma “Guarda… Stupisci” ha ottenuto 2 milioni 603 mila spettatori e uno share del 14,5, il secondo valore di share più alto della stagione per la rete, dopo Russia-Italia di volley mondiale del 22 settembre scorso. Alle 21,52, sulle battute di Arbore e Frassica è stato raggiunto il picco di oltre 4 milioni di spettatori.

Sempre bene su Rai3 “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli, con 2 milioni 20 mila telespettatori e il 9,5 di share.

Nel preserale di Rai1 si conferma “L’Eredità”, con 4 milioni e 408 mila spettatori e il 22,5 di share, mentre in seconda serata “Porta a Porta” fa registrare 742 mila spettatori e il 10,8 di share.

Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” ha ottenuto 1 milione 619 mila spettatori e l’11,9 di share. A seguire “Il Paradiso delle signore” arriva a 1 milione 397 mila spettatori con il 12,8 e la seconda parte de la “Vita in Diretta” è stata seguita da 1 milione 812 mila spettatori con il 14,6 di share.

Nella mattina di Rai1 da segnalare “Storie Italiane” che, nella prima parte, ha totalizzato il 19,3 di share e 1 milione e 1 mila spettatori. “La prova del cuoco” ha ottenuto 1 milione 384 mila spettatori e il 13,6.

Nel pomeriggio di Rai3, bene “Geo” con 1 milione 806 mila spettatori e il 14 di share, mentre in serata “Alla lavagna!!!” su Rai3 raggiunge 1 milione 437 mila spettatori e il 6 di share.

Per quanto riguarda le specializzate, da segnalare Rai Yoyo che dalle 7 alle 9 ha registrato il 3,1 di share, attestandosi come quarto canale nazionale nella fascia oraria. Il cartone più visto è stato 44 gatti con 444mila telespettatori alle 19,50.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato complessivamente la prima serata con 10 milioni e 383 mila spettatori e il 41,3 di share, la seconda con 4 milioni e 746 mila e il 41,8 di share e l’intera giornata con 4 milioni e 1 mila spettatori e uno share medio del 39,3.