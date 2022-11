Mondiali Qatar 2022, come vederli in 4K

Già operativo il canale Ultra HD della Rai al 101 del Digitale terrestre in chiaro per smart tv collegate a internet

Vedere tutte le 64 partite dei mondiali di calcio Qatar 2022 in 4k, ossia in altissima definizione è una realtà.

È già operativo il canale 101 della Rai interamente dedicato all’evento, una sperimentazione di tecnologia ibrida per smart tv collegate a internet.

Lo avevamo anticipato nel resoconto della presentazione dell’offerta informativa Rai sulla competizione nel Paese arabo.

La partita inaugurale si terrà domenica 20 novembre alle ore 17. Ma già ora è possibile sintonizzarsi su Rai 4K, al canale 101 della Rai, per provare la visione ultra HD.

Il 4K è lo standard per il formato Ultra-High Definition relativamente a risoluzione, frame rate, chroma subsampling e spazio colore. L’High Dynamic Range, consente di riprodurre immagini notevolmente più realistiche rispetto allo standard attuale. Il segnale HDR offre una luminosità decisamente più alta e una maggiore nitidezza rispetto alle immagini trasmesse e riprodotte con tecnologia “tradizionale”.

Come vedere Rai 4K sulla TV e sui device

Va anzitutto specificato che si tratta di un canale basato su una particolare tecnologia ibrida ovvero di tipo HbbTV. Per vederlo non è infatti sufficiente un normale decoder (integrato o esterno), ma una cosiddetta smart tv, un televisore compatibile connesso a Internet: il segnale è infatti trasmesso in streaming. Per questo motivo è necessario disporre di una connessione da almeno 15 Mbps

Ecco quali sono le tappe da seguire per ricevere Rai 4K

1. Assicurarsi che la TV sia connessa a Internet (tramite wi-fi) e che la propria linea supporti una velocità in download pari ad almeno 15 Mbps;

2. Effettuare la risintonizzazione di tutti i canali sul proprio televisore o decoder, a questo punto vi apparirà una schermata con tutti i canali Rai visibili in HD;

3. Sintonizzare il televisore sul canale 101. A questo punto la TV inizierà automaticamente a ricevere lo streaming, in formato Ultra HD.