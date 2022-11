Diletta Leotta e Loris Karius mano nella mano impazzano sui giornali inglesi

La passeggiata romantica a Milano della conduttrice sportiva e il calciatore è finita nel mirino dei paparazzi del “Sun”

Con il loro amore sbocciato da poco, Diletta Leotta e Loris Karius conquistano anche la stampa inglese. Dopo essere stati pizzicati dal settimanale Chi mentre entrano nello stesso portone e a carpire le immagini di un bacio, è il Sun a pubblicare le prime foto della coppia mano nella mano. Bellissimi e sorridenti mentre passeggiano a Milano, il portiere del New Castle e la conduttrice sportiva sembrano essere fatti proprio l’uno per l’altra.

Beccati insieme mano nella mano

Diletta Leotta e Loris Karius non si nascondono più. Sono stati paparazzati a spasso a Milano, entrambi in total black con giubbotto di pelle e occhiali da sole. Lei in Italia è amatissima e sempre al centro del gossip. Lui, calciatore tedesco classe 1993, da anni milita nel campionato inglese. Attualmente veste la maglia del New Castle, ma a renderlo indimenticabile è stata la finale di Champions League del 2018: allora giocava con il Liverpool, e le sue papere in campo sono costate alla squadra la sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid. Insieme hanno tutte le carte in regola per conquistare i cuori di entrambi i Paesi.

L’estate con Giacomo Cavalli

Per tutta l’estate Diletta Leotta ha fatto coppia con Giacomo Cavalli, modello 29enne dal fisico scolpito. Avevano anche debuttato insieme al matrimonio di Mirko Manola, fratello della conduttrice, poi di lui si sono perse le tracce ed è entrato in scena Loris Karius. Pare che si siano conosciuti a Londra e che abbiano iniziato a seguirsi sui social, prima di approfondire la conoscenza.

Conquistano le pagine di gossip

Le storie d’amore di Diletta Leotta sono spesso finite al centro del gossip. Prima è stata fidanzata con Matteo Mammì, poi ha vissuto un amore travolgente con Daniele Scardina. Ha fatto sognare milioni di follower la sua storia d’amore con Can Yaman, alla quale è seguito il flirt estivo con Giacomo Cavalli. Anche Loris Karius è finito spesso al centro del gossip per le sue avventure romantiche e per i suoi tradimenti. Chiacchieratissima la relazione con Sophie Thomalla (finita dopo che lui è stato beccato a baciare un’altra a Mykonos). Insomma, una coppia che si preannuncia esplosiva e che si prepara a far parlare di sé in Italia e all’estero.