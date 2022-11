Bullet Train, l’action comedy con Brad Pitt è su Sky Primafila

Da venerdì 11 novembre è disponibile su Sky Primafila (impreziosito da 3 contenuti speciali gratuiti) lo scatenato e divertente thriller d’azione firmato dal regista di “Deadpool 2”, David Leitch. Tratto dal romanzo best seller”di Kōtarō Isaka “I sette killer dello Shinkansen”, è un lungometraggio che mescola l’action orientale con l’ironia del cinema di Quentin Tarantino

Dall’11 novembre arriva su Sky Primafila, Bullet Train, un thriller d’azione folle ed esilarante diretto dal regista di Deadpool 2, David Leitch. Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Bullet Train, tratto dal romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Insieme a Pitt, il cast vede la presenza di oey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Pasha D. Lychnikoff, Masi Oka, Miraj Grbic. Insieme al lungometraggio su Sky Primafila sono disponibili i seguenti tre contenuti gratuiti: uno speciale dedicato agli effetti, speciali, un approfondimento sulle differenze tra il romanzo e la pellicola e i primi 10 minuti del film.

BULLET TRAIN, GLI EFFETTI SPECIALI

Bullet train si avvale di effetti speciali davvero straordinari. Il 99 per cento del film, ovvero, tutte le sequenze ambientate sul treno ad alta velocità, composto da 16 carrozze, è stato girato in studio. Sull’esterno dei finestrini sono stati applicati dei giganteschi schermi a LED, in modo da simulare lo sfondo in movimento. Come se non bastasse in Giappone non si può girare sulle banchine, per cui è stata utilizzata una superstrada. Il percorso del treno è stato ricostruito grazie a Google Maps. E grazie all’enorme lavoro di post-produzione la scena dell’incidente ferroviario in cui le carrozze finiscono tra gli alberi e gli edifici risulta uno selle sequenze più adrenaliniche e spettacolari degli ultimi anni.

BULLET TRAIN, DAL LIBRO AL FILM

Bullet Train è la trasposizione cinematografica del romanzo di romanzo di Kōtarō Isaka. Per esigenze di copione, lo scrittore, insieme allo sceneggiatore del film Zak Olkewicz hanno modificato la nazionalità dei protagonisti, per cui vediamo combattere un gruppo di assassini internazionali. Nonostante sia il romanzo, sia lungometraggio parlino di killer professionisti, mafia e Yakuza, il centro della vicenda è la famiglia e l’idea che gli eventi nella vita delle persone non avvengano per caso. Una delle trovate più riuscite e divertenti (presente anche nel libro) è la scena in cui vediamo i fatti attraverso il punto di vista di una bottiglia di plastica. È una delle invenzioni presenti nel lungometraggio che rendono Bullet Train un action comedy travolgente e spassosa. Come ha scritto il sito americano Vulture, il film centrifuga Kill Bill di Quentin Tarantino con la saga di Final Destination