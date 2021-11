Canale Italia, domani andrà in onda una nuova puntata de “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”

“S’invecchia imparando sempre nuove cose” è una frase del filosofo greco Solone che Edoardo Raspelli (7 anni di liceo classico!) ama ripetere! Frase perfetta per la puntata de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI, che andrà in onda dalle 13 di domani, a cominciare su Canale Italia, Sky 937 e Sky 861 . Il “cronista della gastronomia ” racconta infatti la storia di Agri Piacenza Latte, uno dei consorzi più grandi d’Italia con i suoi 200 soci tra allevatori e conferitori.

L’Agri Piacenza Latte, oltre alla produzione tradizionale del Grana Padano, ha creato un prodotto nuovo ,il formaggio Bianco d ‘Italia che ha della caratteristiche uniche: senza lattosio, senza conservanti, senza caglio animale…

Edoardo Raspelli girerà la provincia di Piacenza tra alcune delle aziende agricole più caratteristiche: Calendasco, Gossolengo, Cortemaggiore… Il giro si concluderà a Cortina di Alseno, al ristorante Giovanni dove, dietro le leccornìe del territorio ( salumi, formaggi, frutta e verdura…) in una ingolosente tavolata, il conduttore parlerà di diete con Fiorangela Susino e di piatti con Renato Besenzoni. In conclusione, anche un anche il rigenerante bagno nel latte.

Insomma, ci prende sempre più per la gola la trasmissione ideata e prodotta dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni, condotta da Edoardo Raspelli con al suo fianco la modella e tennista Anita Fissore e che va in onda per un’ora quattro volte la settimana su un pool di emittenti, sia in modo tradizionale sia on demand….

Le prime puntate sono state tra marrons glacè, canditi , formaggi di soli latti piemontesi, grappe , il ristorante relais con le sue 3.000 vacche da latte, farine intere, storioni e caviale, vini capponi e leccornie di San Damiano d’Asti …

In giro per l’Italia va l’agile squadra del programma (Edoardo Raspelli, Anita Fissore, il regista Carlo Tagliaferri con il suo aiutante, i produttori Fabrizio Berlincioni ed il suo socio Stefano Costa, Nastassia Berlincioni).

Intanto si è aggiunta un’altra importante emittente nelle trasmissioni del neonato programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel programma (ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni con la regia di Carlo Tagliaferri) è visibile anche su Telecity 7Gold , particolarmente seguita in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Il tutto con il patrocinio del Banco BPM.

BOOM DI VISUALIZZAZIONI

I risultati delle prime puntate sono stati più che ottimi: oltre alle 350.000 visualizzazioni del promo di Raspelli, sempre sul solo Canale Europa (di Roberto Salvini) ecco le visualizzazioni aggiornate alla mattina di venerdì 12 novembre:

1-Agrimontana/Inalpi -dal 12-10-2021: 111.278

2- Grappa del Trentino-dal 19-10-2021: 116.316

3-Scottina(Cadeo, PC):dal 26-10-2021: 60.575

4-Varvello-Calvisius-dal 2-11-2021: 48.054

5-Colline degli Alfieri-dal 9-11-2021 22.825

GLI ORARI GIORNO PER GIORNO

DE “L’ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI”

-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.