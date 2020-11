Rai, weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Ci saranno tre autori che presenteranno le loro creature di carta: Maria Grazia Cucinotta in veste di scrittrice, Lorella Cuccarini, Giobbe Covatta (e anche lui, come la Cucinotta, presenterà un libro frutto del suo talento di artista) e Paolo Mereghetti. Domenica, Strabioli torna con un nuovo appuntamento radiofonico. Su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconta. Nella nuova puntata ci saranno Orietta Berti e Carl Brave.