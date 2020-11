Jason Momoa, ho sofferto la fame dopo Trono di Spade

‘Ero sommerso dai debiti e ridotto alla fame’. Lo rivela Jason Momoa, alias Khal Drogo ne Il Trono di Spade, in un’intervista a Instyle.

L’attore, 41 anni, tra le altre cose sposato con Lisa Bonet, la Denise ne I Robinson, e padrino di Zoe Kravitz, è uscito dalla serie tivù nel 2011, dopo l’uccisione del suo personaggio. “Eravamo alla fame – ha spiegato – dopo Il Trono di Spade.

Non riuscito a trovare lavoro. E’ una cosa che ti mette alla prova quando hai bambini e sei sommerso dai debiti”. Poi invece la fortuna ha cominciato di nuovo a girare dalla sua parte quando è stato scritturato per il ruolo di Arthur Curry/Aquaman, film del 2018 basato sul personaggio della DC Comics che ha incassato oltre un miliardo di dollari a livello mondiale. Momoa è anche impegnato nella seconda stagione di See, in onda su Apple TV+ oltre che in Dune, di Denis Villeneuve, e adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert. Il film sarà in uscita l’anno prossimo.

ANSA