Alessia Marcuzzi compleanno intimo: festa in famiglia col marito Paolo Calabresi e la figlia Mia

Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno assieme al marito Paolo Calabresi e la figlia Mia, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti. Una serata in famiglia per Alessia Marcuzzi, che ha poi regalato qualche scatto del piccolo party ai suoi follower su Instagram.

Alessia Marcuzzi ha spento 48 candeline si è regalata un compleanno intimo, assieme a pochi cari e naturalmente il marito Paolo Calabresi e Mia. Assente invece il primogenito Tommaso, figlio di Alessia e Simone Inzaghi. Un momento di serenità per la conduttrice, che esce dall’ottima prova della conduzione di “Temptation Island” e da una lunga estate in cui si è parlato spesso del presunto flirt fra di lei e Stefano De Martino, motivo poi della separazione fra l’ex ballerino di “Amici” e Belen Rodriguez. Gossip alla fine dimenticati, come sono cessate le voci su una presunta crisi col marito, che infatti è felicemente presente nel giorno del compleanno.

