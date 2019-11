Pomeriggio 5, Francesca De Andrè attacca Daniela Martani: “Non mi toccare, sei un’oca”

Pomeriggio 5, caos in studio. Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani: «Non mi toccare, non ti conviene». Momenti di tensione, oggi, nel salotto di Barbara D’Urso. Tema del talk, animalisti contro tutti. Ed è subito scontro tra la nipote di Faber e Daniela Martani, convinta animalista.

Francesca De Andrè attacca Daniela Martani per la maglia di struzzo finto. L’attivista la tocca per rispondere e l’ex fidanzata di Gennaro Lillio va fuori di sé: «Non mi toccare, non ti conviene». La Martani replica: «Che fai, mi minacci?». Francesca De Andrè la insulta: «Cretina, oca». A quel punto, interviene Barbara D’Urso a riportare la calma. «Francesca l’hai già insultata due volte, calma». Ordine ristabilito, la puntata prosegue.

Emiliana Costa, ilmessaggero.it