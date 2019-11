Belen e Cecilia Rodriguez a Tenerife per lo shooting della collezione Me Fui 2020: le due indossano le creazioni del brand e fanno vedere il fisico

Belen e Cecilia Rodriguez sono atterrate a Tenerife. La showgirl 35enne e la sorella, modella e dal gennaio prossimo conduttrice, 29enne sono volate in Spagna pronte a infiammare gli animi dei fan con lo shooting della collezione Me Fui 2020.

Le due hanno scelto l’isola delle Canarie, la più grande, per il servizio fotografico del brand che firmano e pubblicizzano in coppia. Hanno portato con loro la crew al gran completo: hair stylist, make up artist, fotografi e tecnici sono lì per valorizzare al massimo le famose argentine con indosso i costumi del marchio ormai cool.

Si divertono per lo shooting Me Fui 2020. Belen e Cecilia Rodriguez mostrano il corpo perfetto in bikini e con gli interi. Si lasciano immortalare, sicure di sè ed esperte ormai davanti all’obiettivo.

Chechu sente già la mancanza del suo Ignazio Moser. Belen pure non ama stare a lungo lontana da Stefano De Martino e il piccolo Santiago, 6 anni. Ma c’è la collezione da far vedere a tutti.

Lo shooting Me Fui 2020 sarà spaziale, come anche quello degli anni passati. I capi beachwear del loro brand, con due testimonial così celebri, sono sempre andati a ruba.

Gossip.it