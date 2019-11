All’asta per 2 milioni di dollari i calzini di Michael Jackson usati per la prima “moonwalk”

Nella storia di Michael Jackson c’è una serata che è entrata nella leggenda.

E’ l’esibizione durante le celebrazioni per il 25esimo anniversario della casa discografica Motown, nel 1983. In quell’occasione l’artista, durante l’esecuzione di “Billie Jean“, presentò al mondo per la prima volta la “moonwalk“, il celebre passo all’indietro in cui sembra scivolare sul pavimento senza toccarlo, come vincendo la forza di gravità.

Adesso i calzini bianchi con i brillantini indossati quella sera finiscono all’asta.

Il prezzo atteso è di 2 milioni di dollari.

Tgcom24