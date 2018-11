Ascolti tv, hanno vinto ancora i “Bastardi”

Ancora un grande successo per la serie “I bastardi di Pizzofalcone 2”, che ieri in prima serata su Rai1 ha chiuso la stagione con 5 milioni 507 mila spettatori il 23.4 di share e vincendo la prima serata.

Su Rai2 “Criminal minds” fa registrare 1 milione 3 mila spettatori con il 4.3 di share.

Ancora bene su Rai3 “Report”: il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che è stato visto da 1 milione 903 mila spettatori, e uno share del 7.7

Buoni ascolti in seconda serata su Rai1 per “Che Fuori Tempo Che Fa” che ottiene 1 milione e 239 mila spettatori con l’11.4 di share, mentre su Rai3 in evidenza “Prima dell’alba” con Salvo Sottile seguito da 1 milione 28 mila spettatori e 6,9 di share.

Sempre bene nel preserale di Rai1 il game show “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna, che è stato visto da 4 milioni 642 mila spettatori, con il 22.8 di share. Sempre da segnalare l’access prime time Rai: su Rai1 “I Soliti Ignoti – Il ritorno” supera i 5 milioni (5 milioni 25 mila spettatori) ed ottiene il 19,1 di share. Su Rai2 “Quelli che dopo il Tg”, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran fa registrare 1 milione 149 mila spettatori, con il 4,3 di share. In evidenza l’ottimo esordio del programma di Rai3 “Alla lavagna” con 1 milione 594 mila spettatori e il 6,4 di share.

Nel daytime da segnalare “Vieni da me” con 1 milione 548 mila spettatoiri e uno share dell’11.1 e nel pomeriggio la seconda parte de “La vita in diretta” con 1 milione 913 mila e il 14.8.

Tra i canali digitali specializzati ottimo risultato per la nuova serie “44 gatti”, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi, che combina musica ed edutainment con un’animazione di altissima qualità, che all’esordio ha raggiunto 522 mila spettatori e uno share del 2.69.

Il gruppo Rai vince sia la prima serata con 10 milioni 154 mila spettatori e il 38,9 di share, che l’intera giornata con 3 milioni e 849 mila spettatori e uno share del 36,9.