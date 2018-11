“Chi vuol essere milionario?”, torna il quiz di Gerry Scotti

Torna su Canale 5 il quiz show Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Il programma sarà trasmesso in prima serata a fine novembre con quattro puntate condotte da Scotti, ormai alla sua dodicesima edizione. In questa nuova versione, il quiz avrà una serie di novità: gli aiuti per rispondere alle 15 domande passano da tre a quattro. Confermati gli aiuti “50 e 50” e il suggerimento del pubblico. Non ci sarà più la telefonata a casa, ma in studio ci sarà un amico esperto e poi il “chiedilo a Gerry”, con un vero e proprio suggerimento del conduttore. Come candidarsi a Chi vuole essere milionario? Le candidature allo show sono aperte, basta scrivere a casting.milionario@mediaset.it, in fondo un milione di euro merita un tentativo.

