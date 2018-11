Gf Vip, Jane riceve la lettera del figlio: “Elia mi sembra simpatico e rispettabile”

Durante la diretta de 12 novembre del GF Vip, Jane ha ricevuto notizie da parte del figlio: il quindicenne ha confermato il suo affetto alla madre e ha rivolto parole positive ad Elia Fongaro. L’ex velino sembra al ragazzo una persona simpatica e rispettabile.

Grandi emozioni sono state protagoniste della diretta del 12 novembre del Grande Fratello Vip: a centro dell’attenzione, oltre alla lite che ha coinvolto le gemelle Provvedi ed Alessandro Cecchi Paone, sono state le coppie che si sono formate, o si stanno formando, all’interno della casa.In particolare, nuovi aspetti sono stati analizzati per quanto riguarda la passione che ha coinvolto Jane Alexander e Elia Fongaro, già eliminato dal reality. L’attrice ha ascoltato, finalmente, il parere che più le sta a cuore, cioè quello del figlio Damiano.

Il quindicenne ha scritto una lettera alla madre: non poteva mancare la dimostrazione di affetto del ragazzino, ma le parole più attese da Jane sono quelle che riguardano Elia. “Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile”, ha detto il figlio della Alexander, che in precedenza aveva confermato di essere sempre e comunque dalla parte della mamma: “Ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un sacco e aspetto il tuo ritorno. Sono ormai quindici anni che convivo con te e ti conosco bene”.

Il giovane Damiano, oltre a dire alla mamma che le vuole molto bene, ha rassicurato Jane circa ciò che ha visto da casa: “Non sono arrabbiato con te e ti supporterò sempre”. Insomma, l’attrice di Elisa di Rivombrosa ha ricevuto il bene stare del figlio, il quale ha dimostrato grande maturità, nonostante la sua giovane età, e a dispetto a tutto ciò che i concorrenti della casa potevano pensare. Per la Alexander si apre, quindi, un periodo di tranquillità, anche se la donna non aspetta altro che poter stringere di nuovo l’ex velino che le ha proprio rubato il cuore.

“Mi manca perché condivido tutto. Ogni giorno stiamo in simbiosi totale”, ha replicato un’emozionata Jane. Non ci sono dubbi sul fatto che la storia con l’artista Gianmarco è ormai chiusa, ma la Alexander può contare sull’approvazione di Damiano, qualunque sia il suo futuro sentimentale. E’ chiaro, però, che come ha detto Elia stesso durante l’ospitata a Domenica Live per parlare d’amore è ancora presto: la quotidianità decreterà se per loro due ci potrà essere una vita insieme.

Francesca Ajello, il Giornale